AlCACUP niega ruptura con ayuntamiento de Tuxtepec, a pesar del anuncio de suspensión de pagos

-El líder aseguró que muestra de la relación que mantienen, es que siguen respetando el acuerdo de no permitir más puestos ambulantes.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario General de “ALCACUP BTM” en Tuxtepec Benjamín Tomás Meza, señaló que no existen diferencias con el gobierno municipal que preside Noé Ramírez Chávez, ya que aseguró que son una organización que gestiona y toca puertas.

A pregunta expresa sobre si su relación con el gobierno municipal se había roto, respondió “por nuestra parte no, como organización social siempre vamos a respetar y a buscar trabajar de la mano con el gobierno municipal, estatal y federal, porque somos una organización que gestionamos, tocamos puertas”, reiteró.

Agregó además que no se me meten en otros problemas y que están enfocados en el tema de la gestión de los ambulantes.

Estas declaraciones fueron a pesar de que en días pasados, se colocó una lona en contra de los ambulantes de Tuxtepec, a pesar de esto el Secretario General, no abundó mucho en el tema y reiteró que por parte de ellos siguen manteniendo una relación de respeto.

Dijo además que siguen respetando el acuerdo que se firmó con las autoridades en meses, que es el de no permitir más puestos ambulantes, reiteró que ellos no buscan más puestos, al contrario lo que quieren es que haya una plaza para que los reubiquen.

