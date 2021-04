Se termina conflicto en Ayotzintepec, llegan a acuerdos

Este sábado fueron liberados los funcionarios que estaban retenidos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras varias reuniones, este viernes por la noche se lograron acuerdos entre los habitantes de San Pedro Ozumacin y el presidente municipal de Ayotzintepec Víctor Mendoza Velasco, liberando así a los funcionarios que estaban retenidos desde el pasado martes.

Entre los acuerdos estuvieron que el Presidente Municipal se comprometió en pagar 2 millones 200 mil pesos a los habitantes de esta comunidad, para la obra de pavimentación de concreto hidráulico de la calle principal de la comunidad, y la cual es por administración directa.

Así mismo este sábado a muy temprana hora se liberó a la regidora de educación Ninfa María Salas Pérez, la tesorera Gabriela Pacheco Pérez, así como a Carlos Enrique Antonio Martínez, quien es chofer de este ayuntamiento, además de Víctor Martínez Pérez quien es secretario particular y a Edith Benítez Justo.

El problema inició este martes cuando los habitantes de la comunidad de San Pedro Ozumacin retuvieron a los funcionarios con la finalidad de presionar para que les entregaran el recurso correspondiente a la obra de este 2021, y tras reuniones en la Secretaria General de Gobierno, se les entregó el recurso que les correspondía.

