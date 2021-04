Que legisladores creen políticas que ayuden y no despenalicen el aborto, piden en Tuxtepec

-Este sábado iglesias cristianas de Tuxtepec realizaron una caravana “por la vida”.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado iglesias cristianas de Tuxtepec realizaron una “caravana por la vida” con la finalidad de hacerse escuchar e informar sobre su rechazo a la despenalización del aborto.

Durante un pequeño mitin que realizaron reiteraron su rechazo al aborto, además de que pidieron a los legisladores a crear leyes que apoyen a las mujeres en riesgo, y crear políticas que ayuden a la adopción, “el aborto no es salud, es un asesinato”, enfatizaron.

Con esta caravana, se unieron los ciudadanos para hacerse escuchar y lo hacen ya que hay grupos que buscan que en todo el país se despenalice el aborto, por lo que ellos quieren crear conciencia ya que aseguran que la ciudadanía se opone a la despenalización del aborto.

Entre las pancartas se leían frases como “el aborto nunca es seguro, siempre mata a una persona”“no al aborto, si a la vida”, y otras más como “la vida no se debate se defiende.

La marcha se realizó por las avenidas principales de Tuxtepec y concluyó en el parque Juárez, en donde además realizaron una colecta de víveres y los entregaron en diversas casas hogares con la finalidad de darles un poco de ayuda.

