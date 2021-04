Ixtlán de Juárez, no cambiará de color de semáforo epidemiológico; seguirán con medidas

A través de un comunicado, informan que hay un riesgo de contagio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado el Ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, dio a conocer que no cambiará a color verde en el semáforo epidemiológico, luego de que el estado pasará de naranja a verde a partir de este lunes.

En el comunicado se informa que mantendrán los filtros sanitarios de acceso a la población, además de que el uso del cubrebocas es obligatorio entre los ciudadanos ya que el riesgo de un rebrote entre la población es elevado.

Autoridades de este municipio de Ixtlán de Juárez perteneciente a la Sierra Norte, decidieron endurecer las medidas en el mes de enero para evitar el riesgo de contagio de Covid-19, luego del deceso de su síndico, Arturo Jesús Pérez Pérez, quien presuntamente falleció por esta enfermedad el pasado 25 de enero, sin embargo aseguran que continuarán con algunas medidas para evitar más contagios.

Hasta el corte de este jueves este municipio cuenta con 74 casos confirmados. Esta información se da a conocer, luego de que a nivel nacional se informara de que el estado de Oaxaca pasará a partir de este lunes y hasta el próximo 25 de abril, a color verde de este semáforo epidemiológico

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario