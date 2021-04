Aprueba IEEPCO lineamiento para sesiones de cómputos distritales y municipales

A las 20:00 horas del 6 de junio iniciará la publicación de los Resultados Electorales Preliminares.

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó los Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de los cómputos distritales y municipales para el Proceso Electoral Ordinario (PEO) 2020-2021, con ello avanza rumbo a los comicios del próximo 6 de junio.

En el acuerdo IEEPCO-CG-39/2021, se detalla dichos lineamientos, así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, fueron elaborados por la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral de este órgano electoral, mismos que tiene como objetivo proporcionar a los consejos distritales y municipales, un instrumento normativo que permitirá dotar de legalidad y certeza a los resultados de las elecciones locales a realizarse.

Por lo que, con la finalidad de contar con reglas homologadas para la adecuada conducción y desarrollo de los cómputos locales, dichos lineamientos y cuadernillo fueron revisados y validados por el Instituto Nacional Electoral, en completo apego a la normatividad electoral vigente y a las recientes actualizaciones realizadas las Bases generales referidas.

Asimismo, para garantizar la protección del derecho a la salud, el IEEPCO señaló que el desarrollo de las sesiones de cómputos y los probables escenarios de recuento de votos que realicen los órganos desconcentrados locales, deberán realizarse conforme a lo establecido en los protocolos de salud.

Por su parte, mediante acuerdo IEEPCO-CG-41/2021, las consejeras y consejeros electorales, conforme al Proceso Técnico Operativo del Programa Resultados Electorales Preliminares (PREP), aprobaron que el horario de inicio para la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares será a las 20:00 horas del día 06 de junio de 2021.

Respecto al cierre de la publicación de datos se realizará con base en los siguientes criterios: a) El cierre de publicación será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación y b) Se podrá cerrar operaciones antes del plazo señalado siempre y cuando se logre el 100% registro, captura y publicación de las Actas PREP esperadas en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y se hayan agotado los recursos de recuperación de estas.

Será el día 07 de junio de 2021 a las 20:00 horas cuando se hará la última actualización de los datos, contemplando las salvedades expresadas en la ley, las cuales indican que ésta podrá realizarse siempre y cuando se logre el 100% del registro de las actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de estas.

En el acuerdo IEEPCO-CG-40/2021, el Consejo General del IEEPCO ajustó el número de los CATD que se ubicarán en algunas de las sedes de los consejos electorales de este Instituto, al considerar oportuno ejercer la facultad atracción de las funciones de treinta Consejos Municipales Electorales donde no fue posible su debida integración; entre estos consejos se encuentran: Santa Cruz Itundujia, San Pedro Tapanatepec y Santa María Huazolotitlán, los cuales mediante acuerdo número IEEPCO-CG-13/2021, se había determinado como sedes para la ubicación de algunos de los CATD.

Por lo que, ya no será posible considerar la ubicación de los centros de acopio y transmisión de datos en los tres municipios antes mencionados, en consecuencia, de los 86 CATD que habían sido aprobados ubicar y que se determinaron en el acuerdo IEEPCO-CG-13/2021, se ubicarán únicamente 83.

Finalmente, el IEEPCO aprobó las elecciones extraordinarias de la Presidencia municipal del Ayuntamiento de Natividad; la Sindicatura del Ayuntamiento de San Juan Teita; Regiduría de Educación del Ayuntamiento de San Juan Evangelista Analco; y la Regiduría de Salud del Ayuntamiento del Ayuntamiento de San Baltazar Yatzachi El Bajo, todos por renuncia de la persona electa en el proceso ordinario de dichos municipios.

