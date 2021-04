Falso que se busque desaparecer Escuelas Normales: IEEPO

-No se ha mencionado por ninguna autoridad que se quieran desaparecer dichas escuelas y se mantiene la disposición a mesas de trabajo para atención a sus necesidades.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de abril de 2021.- Las Escuelas Normales son pilar, eje y centro en la formación de las y los maestros de Oaxaca, por ello, contrario a su supuesta desaparición, se tiene un plan integral para fortalecer su labor, a la altura de los retos actuales, con la visión de garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y en equidad.

Actualmente, las directivas de las 11 Escuelas Normales de la entidad y la comunidad normalista -en un diálogo permanente ha logrado importantes avances en la atención de las necesidades de estas instituciones educativas y en la contratación del 100% de las y los egresados.

La autoridad educativa estatal deja en claro que nunca se ha mencionado por ninguna autoridad que se quieran desaparecer dichas escuelas y mantiene su disposición a mesas de trabajo que permitan mejorar la educación del estudiantado y que cada una de sus solicitudes sean encaminadas para su atención bajo los procesos correspondientes.

La sociedad en general y la comunidad normalista a través del enlace https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/respuesta-a-normalistas/ puede accesar al documento de respuesta a los 24 puntos presentados este año por la representación estudiantil. Ahí mismo se pueden revisar los listados con los detalles de mil 329 normalistas contratados de las generaciones 2017-2018 y 2018 -2019, con apego a la ley y normatividad vigente.

Otro apoyo que se brinda a las y los aspirantes a ingresar a las 11 escuelas normales es que la autoridad educativa cubre en su totalidad, los gastos que se generan para el diseño y elaboración del examen de ingreso para el ciclo escolar 2021-2022, el cual será conforme a las disposiciones aplicables en materia de salud que el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya han emitido.

En cuanto a la exigencia sobre la contratación automática de la generación 2017-2021 de las 11 Escuelas Normales Públicas del Estado de Oaxaca, sin ningún condicionamiento, rechazando todo examen o plataforma, se informa que en tanto la normatividad vigente no sea modificada, el proceso de admisión en educación básica se realiza a través de la Convocatoria emitida por la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y conforme a la vacancia existente en cada entidad federativa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario