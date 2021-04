Tras vacaciones de Semana Santa, anuncian semáforo verde en Oaxaca

Se transitará en “verde” mientras que aún no se ven las consecuencias de un repunte de casos por las vacaciones y en medio de campañas electorales

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes, Consejo de Salubridad General federal decidió que el estado de Oaxaca pasará del amarillo a verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, esto a partir del próximo lunes 12 de abril, después del periodo de semana santa.

El estado pasa a semáforo verde tras el término de las vacaciones de semana santa, y por dos semanas más estará en este color, sin embargo el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa a través de un video en redes sociales llamó a los ciudadanos a mantener a seguir con las medidas y redoblar esfuerzos.

Agregó que es indispensable que el seguir las recomendaciones ayudará a mantener los niveles de ocupación hospitalaria que hoy se mantienen en un 24%, aunque este cambio en el color se da cuando aún no se ven los repuntes de los casos por el periodo vacacional y en medio de las campañas electorales

Actualmente el estado mantiene 44 518 casos confirmados hasta el corte de este viernes, así como 383 casos activos y suman ya 3 322 muertes a causa de esta enfermedad, y con estas cifras Oaxaca pasa a semáforo verde al igual que otros siete estados más del país.

