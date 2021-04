Organizaciones sociales rechazan nombramiento de Heliodoro Díaz, en la SSPO

En próximos días realizarán acciones para presionar y así el Gobernador lo quite de este nombramiento.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del 102 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, organizaciones sociales de Oaxaca rechazaron el nombramiento de Heliodoro Díaz Escárraga como Secretario de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El Dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR) Macario Otalo Padilla, aseguró que rechazan este nombramiento ya que aseguran que no pueden permitir que un “asesino”, sigan dentro de las estructuras del gobierno del estado.

“muchos fuimos levantados, muchos fuimos encarcelados, muchos compañeros fueron asesinados y eso no se puede repetir en Oaxaca, el compromiso de las organizaciones sociales que realmente luchan por una transformación debe de ser que este personaje no se mantenga en la secretaría de Seguridad Pública seguiremos luchando por su salida inmediata”, aseguró.

Agregó además que en próximos días van a reunirse como organizaciones sociales se reunirán y determinarán las acciones a emprender para exigirle al Gobernador Alejandro Murat, que saque a Díaz Escárraga de esta dependencia estatal.

La inconformidad de las organizaciones sociales, se debe a Heliodoro Díaz era secretario de Gobierno en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, y lo identifican como uno de los responsables de la represión del gobierno hacia el magisterio en el año 2006.

Las declaraciones fueron en el marco de un mitin que realizaron las organizaciones en el estado, por el 102 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, en donde además pidieron a los oaxaqueños defender el territorio recursos naturales, y evitar que las empresas foráneas sigas explotando a los pueblos oaxaqueños.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario