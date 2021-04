Desalojan con violencia a trabajador del MACO

Aseguran que cuatro personas llegaron y no se identificaron, y con violencia lo sacaron del lugar.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En conferencia de prensa, trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo (MACO) denunciaron que uno de los empleados que se encontraba de guardia nocturna fue desalojado con violencia.

El afectado, narró que la madrugada de este sábado, 4 personas llegaron a desalojarlo, ninguna de estas personas se identificó a pesar de que le exigió que se identificaran, además de que tampoco portaba algún uniforme, agregó que lo arrastraron fuera de la oficina, lo levantaron y lo aventaron fuera del museo, mientras que otro recogió sus cosas personales y se las botó a la calle.

Posterior a esta acción, 2 de las personas ingresaron al inmueble donde pertenecen y 2 más se fueron en una camioneta, que tampoco portaba algún logotipo oficial, así mismo dijeron que desconocen hasta el momento si realmente son trabajadores de alguna institución de salud, de igual forma ignoran si esto sea por parte de la Asociación Amigos del MACO que son los representantes legales de este Museo.

Dijeron estar preocupados porque en el museo cuentan con obras, equipo y otras pertenencias más.

Cabe hacer mención que en días pasados le solicitaron al Gobernador del Estado Alejando Murat Hinojosa “ayuda urgente y decidida” para rescatar este museo que lleva 29 años funcionando, además de que en su momento denunciaron “actos represivos” por parte de los Amigos del MACO, y estas acciones continúan con el desalojo ocurrido la madrugara de este sábado.

