Ayuntamiento coordina esfuerzos para auxiliar en reportes de abejas

-Una opción convertir lo que es un riesgo para las personas en un proyecto productivo.

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal, personal de la Secretaría de Agricultura e integrantes del Honorable Cuerpo de Bomberos de Tuxtepec, acordaron mejorar la atención a llamados de auxilio por enjambres de abejas mediante cursos de capacitación para manejo, control, rescate y reubicación de esta especie importante para el ecosistema.

La Unidad Municipal de Protección Civil señaló que en las últimas dos semanas han colaborado en la reubicación de 10 enjambres haciendo trabajo de equipo para delimitar un área de seguridad para la ciudadanía y especialistas en el proceso de traslado de abejas y evitar ataques hacia quienes viven en los alrededores; este sábado se integraran a los cursos con los que puedan especializarse en este tema que es de seguridad de los habitantes pero también de respeto a la naturaleza.

Un grupo de apicultores se ha sumado a estas tareas con el fin de llevarlas a un santuario para la producción de miel y evitar que sean calcinadas como erróneamente se hace al considerarlas un peligro, indicó la Dirección de Desarrollo Rural, mientras que la Dirección de Ecología y Medio Ambiente agregó que las abejas son muy importantes en el ecosistema ya que ellas polinizan las plantas que proveen el 70% de los alimentos que consume el ser humano.

Recientemente se acudió a diversas colonias donde se presentaron diversos incidentes haciendo lo propio para salvaguardar a las y los ciudadanos.

