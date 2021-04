Amigos del MACO, anuncian auditoria; lo cerrarán temporalmente

Lamentó que el museo esté atravesando una situación difícil, y que esto se debe a que la dirección administrativa de la institución no cumplió con su función.

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el desalojo que denunciaron los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo (MACO) ocurrido la madrugada de este sábado, a través de un comunicado la Asociación de Amigos del MACO A. C., representante legal de la institución, dieron a conocer que realizarán una auditoría interna y durante un tiempo se cerrará este inmueble.

En el comunicado, se da a conocer que por conducto de su presidente, Rubén Leyva Jiménez, se va a trabajar en la regularización de los esquemas laborales del personal del museo y en solventar las diferencias que afectan a la institución desde 2020, y dijo confiar en que en un plazo breve se logré solventar las obligaciones tributarias y regularizar la relación financiera del museo con el estado.

Además lamentó que el museo esté atravesando una situación difícil, y que esto se debe a que la dirección administrativa de la institución no cumplió con su función para presentar adecuadamente los gastos realizados en 2019, a la secretaría estatal de las Artes y las Culturas.

Parte del comunicado se lee:

El representante legal del MACO lamentó que esos errores de procedimiento, sumados a las restricciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19, hayan impedido cumplir a tiempo con los requerimientos. Anticipó que la renovación de la administración interna del Museo, facilitará las gestiones que desarrolla la asociación civil que preside ante el gobierno estatal.

Finalmente, el presidente de Amigos del MACO A. C. pidió paciencia a los usuarios del museo, pues en tanto se realiza la auditoría interna y se integra el plan de trabajo para este año, las instalaciones estarán temporalmente cerradas a fin de reabrir la institución debidamente renovada y optimizada.



El MACO no se cierra –recalcó el artista–, sólo hace una breve pausa en sus actividades al público para poder corregir algunas situaciones irregulares, y no tardará en reabrir sus puertas con actividades de primer nivel”, concluyó.

