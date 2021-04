Sin definirse políticamente Sindica Hacendaria de Tuxtepec, ante cercanía del proceso electoral

-Señaló que pretende terminar en el cargo, aunque muchos ya la vinculan con “Chester” en donde su esposo Miguel Herrera, podría estar en la planilla.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Sindico Hacendaria en el Ayuntamiento de Tuxtepec Luz Oralia Martínez Cumplido, reconoció que a punto de iniciar las campañas electorales aún no ha decidido porque proyecto definirse, aunque sostuvo que lo hará de manera personal, ya que su intención es terminar con su cargo hasta el último día de este trienio.

Aunque se le ha visto de cerca con el candidato de la Alianza “Va por Oaxaca” Jorge Antonio Illescas Delgado en donde su esposo Miguel Herrera podría formar parte de esa planilla, dijo que la prioridad en estos momentos es el mandato para lo cual fue elegida para atender las actividades en el ayuda de la actual administración.

En lo que respecta a los otros integrantes del Cabildo que decidieron participar en otros proyectos, resaltó que es respetable la decisión de cada uno de ellos quienes antepusieron sus proyectos personales, sin embargo dijo que hay una responsabilidad en el cargo y había que cumplirla.

Cabe señalar que hace algunos días, ocurrió un conflicto interno ante el retraso de los salarios de los Sindicatos 12 de Julio y Democrático, por lo que la Funcionaria mencionó que no fue un tema de gran relevancia sin embargo, dijo que ante la cercanía de un proceso político todo puede ser de interés, sobre todo, para los que van a participar en las próximas elecciones.

De esta manera, manifestó que su postura en el proceso aun sigue indefinido, aunque para muchos críticos, la decisión de la Sindico Hacendaria seria en la Alianza PRI, PAN y PRD donde tendría más proyección política con el apoyo de Miguel Herrera.

Comentarios

