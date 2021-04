PRI presenta denuncia ante INE, por presunto uso de programas federales con fines electorales

-Esto luego de que se difundió un audio en dónde aparentemente se escucha al suplente de Benjamín Robles, condicionando la entrega de apoyos federales.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este viernes el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Elías Cortés López, presentó una queja para que se inicia un procedimiento especial sancionador en contra del candidato suplente a Diputado Federal por la coalición “Juntos hacemos historia” Lenin López Nelio.

Esto luego de que circuló un audio en dónde se supuestamente se escucha a López Nelio en el que afirma contar con el padrón de beneficiarios de los programas Bienestar del gobierno federal y en dónde da instrucciones de cómo utilizar esa información para conseguir votos a favor de la coalición que integran Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En el audio se escucha al denunciado diciendo: “Te vamos a dar un material súper valioso y eso sólo se lo vamos a entregar a la licenciada para que con toda la confianza, tenemos, lo voy a decir aunque seas nuevo, tenemos el padrón de beneficiarios de todos los programas sociales, adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, sabemos dónde viven, porque lo tenemos en una plataforma, por eso van hacer tiro con precisión esta vez”.

Por su parte Lenin López Nelio reconoció que es su voz la que se escucha y afirma que el audio fue editado y sacado de contexto, así lo publicó en su cuenta de twitter: “Ante la divulgación de un audio donde presuntamente hago referencia al uso de programas sociales con fines electorales, aclaro lo siguiente:

1. El audio se encuentra editado y descontextualizado, y no refleja el contenido integro de la conversación ni el propósito de la misma”.

Y continúa: “2. No soy funcionario público, ni tengo acceso a los programas.

3. El propósito era reconocer que en el PT nos sentimos orgullosos de los triunfos de los programas sociales implementados por el Presidente Andrés Manuel y que políticamente seguiremos acompañando esas decisiones.

4. En mi trayectoria política he sido un firme defensor de la legalidad y he promovido que en los procesos electorales no se usen recursos públicos, ni se compre ni coacione el voto, por ello, el sentido que se le pretende dar a ese audio va en contra de mi lucha permanente”.

También menciona: “Desde la izquierda para erradicar esas prácticas fraudulentas y anti democráticas.

5. Reitero mi compromiso con la legalidad del proceso electoral. Si tienen pruebas que acudan a las instancias legales y sino que dejen de distorsionar la realidad”.

