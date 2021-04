Nuevamente ex trabajadores de Morena exigen pago de salario

-Se manifestaron en la sede estatal del partido, señalan que no los quieren atender



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Por segunda ocasión un grupo de personas que trabajó para el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se manifestaron en la sede del partido, para exigir que se les pague el sueldo que se les prometió, el cual es de 4 mil 500 pesos, en esta situación se encuentran 50 personas.



Luego de manifestar en las afueras del edificio, ingresaron a las oficinas del partido, ahí pidieron que se les atendiera para resolver lo de su pago, una persona salió a atenderlos, sin embargo no les pudo resolver nada pues también es empleada del partido y no tiene facultad para tomar decisiones.



Los inconformes dijeron que interpondrán demanda formal por estos hechos, harán una lista de las personas que están en esta situación, asimismo indicaron que la maestra Elsa Martínez no los quiere atender y quien se ha limitado a decirles que a elle no le corresponde hacer los pagos, que busquen a las personas que los recomendaron para que se pueda resolver este tema.



Fue el seis de abril cuando este grupo de personas se manifestó por primera ocasión, la noche de ese mismo día, la dirigencia estatal emitió un comunicado en el que detalla que la contratación y pago le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido, sin embargo le comunicaron a los ex trabajadores que están haciendo las gestiones para que garantizarles el pago correspondiente a cada uno de ellos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario