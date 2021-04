Normalistas vandalizan y causan destrozos en oficinas del IEEPO

-Quemaron una silla, rompieron cristales e hicieron pintas en la fachada del edificio



Jorge Acevedo/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Los estudiantes normalistas vandalizaron y causaron destrozos en las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) que se ubican en la colonia reforma de la capital oaxaqueña, los manifestantes hicieron pintas en las paredes, rompieron cristales y quemaron una silla.



Los normalistas llegaron desde temprana hora, iniciaron un bloqueo en la esquina de Violetas con Palmeras y Sabinos en la colonia reforma, posteriormente hicieron pintas en la fachada del edificio, luego rompieron cristales y entraron para saquear y causar destrozos en las oficinas del IEEPO.



Una vez que realizaron estos destrozos, los manifestantes se retiraron del lugar en las unidades del transporte urbano que usaron para llevar a cabo el bloqueo, uno de los normalistas llevaba un hacha y otro rociaba un aerosol a los reporteros que cubrían el hecho.



Cabe recordar que el IEEPO que las solicitudes que presentaron los normalistas fueron atendidas de manera responsable por la autoridad educativa, apegada a la normalidad vigente y en el ámbito de la competencia estatal que tiene el instituto.

