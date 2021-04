Más de 300 ciudadanos en el Distrito no podrán votar, si no recogen credencial

-La fecha límite es este sábado 10 de abril



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca. – Más de 300 ciudadanos que no han acudido por su credencial ante el Instituto Nacional Electoral (INE), podrían no votar el próximo 6 de junio, ya que este sábado 10 de abril vence el plazo para recoger la identificación que en su momento tramitaron.

El Vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 01 Roberto Ayala Granillo, dijo que hasta el corte de este jueves, el módulo de Tuxtepec cuenta con 202 credenciales y el de Chiltepec con 172, lo que suman 374 identificaciones que podrían ser resguardadas en caso de que los ciudadanos no acudan por ellas.

Las identificaciones serán resguardadas y por lo tanto, estos ciudadanos no aparecerán en la lista nominal y no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio

Quienes deseen recoger su identificación pueden hacerlo este sábado ya que el módulo permanecerá abierto de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y el móvil estará en Chiltepec de 9 de la mañana a las 4 de la tarde.

Así mismo, informó que siguen realizando el trámite de la reimpresión de credenciales y lo van a hacer hasta el próximo 25 de mayo, por lo tanto llamó a aquellos a que la tramiten con los mismos datos

