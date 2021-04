Internet gratis para colonias de Santa Lucía del Camino

-Alumnos y alumnas que viven en el municipio de Santa Lucía del Camino son beneficiados con internet gratis, en el marco del programa “ConéctaT” encabezado por la Fundación “Pradillo”.

Redacción

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Con esta iniciativa de la Asociación Civil, se brinda señal por medio de una antena repetidora de internet satelital transportada por un remolque con una capacidad de conexión de 80 a 120 personas al día, lo que se traduce en beneficio de cientos de niñas, niños, adolescentes y adultos que estudian o trabajan desde casa ante la emergencia sanitaria que surgió por el Covid-19 y carecen de recursos para pagar una tarifa mensual o diaria de una red.

“En nuestro despliegue territorial detectamos y anotamos necesidades de cada asentamiento, pero en la mayoría coincidió la falta de internet, al pasar de un servicio complementario en el hogar a una necesidad para estudiar o trabajar, por lo que comenzamos con el programa piloto en colonias y fraccionamientos de Santa Lucía”, detalló, el presidente de la Asociación y coordinador del proyecto, Mario Luis Pradillo Sánchez.

También, Pradillo Sánchez abundó que ante el constante señalamiento de la necesidad de un dispositivo para que miembros de las familias cuenten con un equipo para recibir clases virtuales, decidieron rifar tabletas en cada colonia que visitaron, en beneficio de estudiantes de unas de las 59 escuelas de todos los niveles que se encuentran en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario