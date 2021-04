Estos son los Diputados Locales que participarán en la elección

-Algunos buscarán reelegirse, otros irán por presidencias municipales y otros al Congreso Federal.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Son varios los Diputados y Diputadas Locales que participarán en la elección federal y estatal, algunos de ellos pidieron licencia para separarse de sus cargos, tal es el caso del Presidente y de la VicePresidenta de la Mesa Directiva Arsenio Mejía y Arcelia López Hernández respectivamente, quienes buscarán la presidencias municipales, en el caso de Arsenio Mejía será en Santiago Juxtlahuaca y Arcelia López en Tlaxiaco.

La Diputada Hilda Pérez Luis podría presentar licencia, pues buscará la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por los partidos del trabajo (PT) y verde ecologista (PVEM), Gloria Sánchez buscará la presidencia de Juchitán por el Partido Encuentro Solidario, mientras que las diputadas Laura Estrada, Delfina Guzmán, Elisa Zepeda, Inés Leal y Juana Espinoza buscarán reelegirse como legisladoras.

En cuanto a los Diputados, son Luis Alfonso Silva Romo, Horacio Sosa Villavicencio y Timoteo Vázquez Cruz, quienes buscarán reelegirse, el Diputado Ángel Domínguez Escobar buscará un espacio en San Lázaro, pues es candidato a Diputado Federal por el distrito 01 con cabecera en Tuxtepec.

El Diputado Priísta Gustavo Díaz Sánchez buscará reelegirse por el distrito 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, Alejandro Avilés Álvarez buscará repetir por la vía plurinominal, la Diputada panista María de Jesús Mendoza buscará repetir como legisladora, ahora por la vía del voto, mientras que Noé Doroteo buscará repetir en el distrito de Tlacolula.

