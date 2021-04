Continúan retenidos funcionarios de Ayotzintepec, cumplen 4 días

-Esperan que en las próximas horas, puedan ser liberados los funcionarios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes se cumplen cuatro días de que fueron retenidos cuatro funcionarios de Ayotzintepec en la comunidad de San Pedro Ozumacin, ya que exigen 2 millones 200 mil pesos para obras de esta comunidad.

El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, dijo que aún no hay una solución a este conflicto y que las mesas de negociación siguen, además esperan que en las próximas horas haya un acuerdo con el Presidente Municipal Víctor Mendoza Velasco, y así les entregue el recurso para el desarrollo de la comunidad.

A decir de los manifestantes, su molestia se debe a que el presidente no ha resuelto el problema del recurso a pesar de que en reiteradas ocasiones lo solicitaron, por lo tanto aseguran que hasta que no les den el recurso no van a liberar a los funcionarios, retenidos desde el pasado martes.

cabe hacer mención que este jueves se manifestaron en el palacio de gobierno en Oaxaca, y en la región de la Cuenca, un grupo de personas decidieron bloquear la carretera 175 que une a la región con la capital del Estado, como medida de presión.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario