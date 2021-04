Buscan regularización y escrituras habitantes de 25 colonias de Tuxtepec

-Alrededor de mil 300 escrituras se encuentran en trámite como parte del programa municipal de regularización de tenencia de terrenos



Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- En el transcurso de dos semanas, habitantes de 25 colonias y agencias de Tuxtepec han solicitado e iniciado trámites para la obtención de sus escrituras para tener certeza jurídica sobre sus bienes, así lo informó el Director de Desarrollo Urbano del ayuntamiento, Antonio Santos Sosa.



Los trámites forman parte del programa municipal recién lanzado de Regularización y Tenencia de la Tierra, del cual ya se han entregado más de 50 documentos certificados para habitantes de dos colonias.



En entrevista, el director indicó que respecto a las nuevas solicitudes, se encuentran en trámite un aproximado de mil 300 escrituras, para las que se ha iniciado con el proceso de recaudación de documentos y posteriormente, al cumplir con lo necesario, pasen a manos de los notarios públicos.



Santos Sosa, dijo que los costos de los trámites correspondientes a la autoridad municipal son condonados, por lo que el usuario solamente paga los honorarios del Notario Público.



Para poder ingresar al programa los requisitos son: que el propietario esté vivo, que exista una escritura o título de propiedad, un certificado de libertad de gravamen y predial actualizado.



Detalló, que este programa no tiene costo alguno dentro de los trámites que compiten al gobierno municipal, como son: uso de suelo, licencia de lotificación, licencia de subdivisión, alineamiento, números oficiales, croquis de lotificación, planos individuales y generales.



Este programa tiene como objetivo dar la certeza jurídica a los ciudadanos sobre sus bienes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario