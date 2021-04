STAUO amaga con iniciar huelga este viernes, exigen solución a demandas

-Bloquearon por varios minutos el boulevard Eduardo Vasconcelos a la altura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), amaga con iniciar una huelga a las siete de la mañana de este viernes nueve de abril, así lo dio a conocer el Secretario General de la gremial Flavio Morales Cruz, luego de haber tenido una reunión con personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Entre las demandas que tienen los trabajadores se encuentra un aumento salarial, independiente del que aprobó la federación del 3.4 por ciento directo al salario y del 1.8 por ciento en prestaciones, también denunciaron que existen violaciones al contrato colectivo de trabajo, como la contratación externa que están haciendo las autoridades universitarias.

Mientras el dirigente sindical estaba en reunión con personal de la JLCA, un grupo de profesores bloqueó el boulevard Eduardo Vasconcelos, para ello utilizaron unidades del transporte público, luego de que terminó la reunión, los manifestantes retiraron el bloqueo y la circulación regresó a la normalidad.

Será alrededor de las ocho de la noche cuando la asamblea determine si estalla la huelga a las siete de la mañana de este viernes o aceptan continuar con las negociaciones, en caso de que se vayan a huelga, tomarán todas las instalaciones que pertenecen a la UABJO.

