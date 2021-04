“Spring Fest Tuxtepec” reunirá a más de 60 emprendedores de la Cuenca del Papaloapan

-El evento organizado por “Emprende Tux” se realizará este fin de semana

David Higareda

Este fin de semana se realizará el “Spring Fest Tuxtepec” donde se contará con la presencia de más de 60 comercios locales de jóvenes emprendedores.

El evento organizado por “Emprende Tux” será temático y de acuerdo con la primavera, la decoración y la vestimenta será importante para destacar la expo, donde el objetico principal es impulsar la economía de la ciudadanía en general, principalmente en los jóvenes.

Las pequeñas empresas tendrán a la venta: bebidas y alimentos, ropa, accesorios, cosméticos, talleres creativos y artesanales, además de música y DJ en vivo, y muchas sorpresas más.

El “Spring Fest Tuxtepec” será este 10 y 11 de abril , con un horario de 4:00pm a 11:00pm, en el jardín del salón Premiere, ubicado en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga en Tuxtepec Oaxaca.

El acceso será gratuito, pero será importante el uso obligatorio del cubrebocas y gel antibacterial.

Los organizadores invitan a la ciudanía a que asistan y lleven ropa fresca y adecuada al evento para esta temporada de calor.; y de esta manera apoyar al comercio local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario