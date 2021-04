Se reanuda el lunes 12 la atención de trámites y servicios educativos

-Trámites esenciales que no pueden suspenderse continuarán a partir del lunes 12 de abril, al concluir el periodo vacacional de primavera en el sector escolar.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de abril de 2021.- En caso de requerir información y orientación sobre algún trámite o servicio relacionado con asuntos en el ámbito del sector educativo estatal, la comunidad docente y ciudadanía en general puede recurrir al número telefónico 800 433 76 15, donde se le brindará apoyo.

Por otra parte, se encuentra disponible el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Los servicios y trámites en materia educativa -que se reanudarán a partir del lunes 12 de abril al concluir el periodo vacacional de primavera-, se efectúan de forma gratuita, directa y sin intermediarios, con estricto apego a la normatividad y conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.

Entre la información y orientación que se proporciona se encuentran: duplicado de certificados, Seguimiento a Trámites de obtención de la Hoja de Comprobación de Servicios, Hoja Única de Servicios para Baja, Aviso Afiliatorio de Alta y Baja ISSSTE; así como constancias diversas, corrección de datos de comprobantes de pagos y atención a los trabajadores próximos a jubilarse.

