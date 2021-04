Se confirma salida de Salcedo de la SSPO, llega Heliodoro Díaz Escárraga

-Esto forma parte de los cambios que hizo el gobernador en su gabinete legal y ampliado.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Lo que durante el transcurso del día era un rumor, se confirmó la noche de este jueves, luego de que el Gobernador Alejandro Murat hiciera cambios en su gabinete legal y ampliado, destacando el nombramiento de Heliodoro Díaz Escárraga como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en sustitución de Ernesto Salcedo Rosales.

Cabe recordar que una de las peticiones de los policías estatales cuando estaban en paro, era la destitución de Salcedo Rosales, cuando se levantó el paro de labores, se informó que los puntos del pliego petitorio se irían atendiendo de manera paulatina, el último de ellos fue la salida del hoy ex titular de la SSPO.

Otros cambios que se hicieron fueron en la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA), dependencia a la que llega Nallely Hernández García en lugar de Eufrosina Cruz Mendoza, Rosa Nidia Villalobos González fue designada como nueva Directora General del Registro Civil en lugar de Christian Hernández Fuentes .

Edna Fernanda Pérez Zárate asumió la Dirección del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO) en lugar de Gabriela Pérez López, en el caso de la SEPIA, del Registro Civil y del INJEO, se debe a que los sustituidos serán candidatos y candidatas en el proceso electoral.

