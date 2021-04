S-35 del SNTSA da ultimátum para echar a andar terapia intensiva del Hospital de Tuxtepec

-Amenazan con movilizarse si no la ponen en marcha próximamente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A más de 4 meses de que arribó al Hospital General de Tuxtepec una unidad móvil de terapia intensiva para atender los casos de covid en la región, aún no está en funcionamiento, por lo tanto el personal de la sección 35 del Sindicato de Salud, ya dio un ultimátum para que en este mes funcione.

El Delegado Sindical del Hospital General Marco Antonio Hernández Contreras, dijo que ya han tenido reuniones con directivos estatales y había el compromiso de que en el mes de marzo se iban a echar a andar la unidad móvil, sin embargo no cumplieron por lo tanto dieron un plazo y el cual vence el próximo y de no ponerla en marcha estarían movilizándose.

Para la unidad se requieren trabajadores de 4 a 5 compañeros de enfermería y 2 médicos por cama, sumando alrededor de 30 enfermeras y 5 médicos los que hacen falta para echarla andar, además de que de las 6 camas solo 2 cuentan con ventiladores y los cuales son prestados, faltando cuatro más.

En cuanto a la unidad de móvil de terapia intensiva neonatal que iba a llegar, dijo que nunca arribó y que desconocen el paradero de ésta.

Aseguró que están agotando el diálogo con autoridades estatales pero también con directivos del hospital, sin embargo en caso de que no se cumpla el próximo 20 de abril, estarían manifestándose posteriormente.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario