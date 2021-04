Registran los SSO 307 casos activos de COVID-19

-La ocupación hospitalaria se encuentra en 24.2% para atender a pacientes con el coronavirus.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que al corte de este miércoles 7 de abril se han registrado 97 casos nuevos de COVID-19, sumando 44 mil 160 acumulados en toda la entidad.

Así lo informó el jefe del Departamento de Enfermedades no Transmisibles de los SSO, Gerardo Zacarías Jiménez, quien detalló que se han notificado 70 mil 195 casos, de los cuales 21 mil 461 han sido negativos, cuatro mil 574 sospechosos, 40 mil 584 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan ocho defunciones; sumando tres mil 269 decesos, hay 307 casos activos.

Destacó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 30 mil 211 casos confirmados y mil 730 defunciones, Istmo tres mil 629 y 524 decesos, Tuxtepec dos mil 851 y 336 muertes, Costa dos mil 196 y 225 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 732 y 314 muertes, y la Sierra mil 541 y 140 defunciones.

Señaló que los 97 casos nuevos se ubican en 41 municipios, siendo los que mayor número de casos que presentan: Oaxaca de Juárez con 33, Juchitán de Zaragoza y Santa María Huatulco cinco cada uno, Santa Cruz Xoxocotlán cuatro, Putla Villa de Guerrero y San Pedro Mixtepec tres cada uno, el resto dos y un caso.

Zacarías Jiménez dijo que de las tres mil 269 defunciones el grupo de edad más afectado es de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 543, 733 y 481 respectivamente. Por sexo, dos mil 114 han sido hombres y mil 155 mujeres; las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que la ocupación hospitalaria global es del 24.2% con 145 camas ocupadas; se encuentran disponibles 453 de un total de 598, hay cuatro hospitales al 100 % de ocupación y 14 nuevos hospitalizados.

Agregó que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada de la entidad: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

Finalmente, recordó a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a mantener sus tratamientos médicos ya establecidos, así como desarrollar estilos de vida más saludables que permitan evitarles complicaciones por el virus y no olvidar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos o uso de gel antibacterial y mantener medidas de sana distancia.

