Pide edil de Nochixtlán que atienda desaparición de Claudia Uruchurtu, como una prioridad

-También pidió la entrada de la Guardia Nacional y que se construya un cuartel en ese lugar para garantizar la seguridad de la población.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, exhortó al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, para que se atienda como una prioridad el caso de la desaparición de Claudia Uruchurtu, quien desapareció el pasado 26 de marzo en la parque central de esta población de la región mixteca.

Dijo que una de las responsabilidades de su gobierno es garantizar la paz pública y la integridad de la población sin distinción alguna, por ello pidió al mandatario estatal que haya coordinación con la policía estatal, para salvaguardar la integridad de los habitantes de Asunción Nochixtlán, también le solicitó que se pida el ingreso de la Guardia Nacional al municipio.

La edil mencionó que espera que esta petición sea escuchada, ya que ha hecho esta petición en varias ocasiones y no se le ha atendido, este llamado también lo hizo al Fiscal General del Estado Arturo Peimbert Calvo, para que se investigue este caso, se dé con el paradero de Claudia Uruchurtu y se sancione a los responsables de este delito.

Asimismo indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General por las amenazas que ha recibido, y es que familiares de la desaparecida dijeron que probablemente la edil tenía algo que ver con la desaparición de Claudia, ya que previamente ella había participado en una protesta en contra del gobierno municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario