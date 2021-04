Llama Hernández Fraguas a candidatos a realizar campañas con civilidad y apegado a la legalidad

-Señaló que se ha reunido con organizaciones y sectores de la población, para generar juntos una agenda legislativa

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato a Diputado Federal por el distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez de la coalición “Va por México” José Antonio Hernández Fraguas, hizo un llamado a los demás candidatos para que esta campaña se lleve a cabo con civilidad, responsabilidad y con apego a la legalidad, así como respetar las disposiciones de las autoridades electorales.

Además dijo que esta campaña debe ser con debates de ideas, sin descalificaciones, señalamientos o guerra sucia, asimismo invitó a todos los candidatos y candidatas a transparentar los gastos de campaña, esto con el objetivo de el electorado tenga la posibilidad de analizar cada una de las propuestas.

Hernández Fraguas dijo que es lamentable que desde el servicio público se llame a la división, por ello reiteró que el proceso electoral se debe conducir en un ambiente de armonía, de civilidad, de cordura y congruencia política, agregó que espera que los demás candidatos acepten invitaciones a debatir ideas y propuestas.

Señaló que durante la campaña recorrerá los municipios que conforman el distrito 08, cuidando en todo momento las medidas de prevención sanitarias para evitar contagios de Covid y así cuidar a la población, a su equipo de campaña y el propio candidato.

El candidato de la coalición que integran el PRI, el PAN y el PRD, comentó que se ha reunido con diversos sectores, organizaciones y con la población en general, con la intención de escuchar sus inquietudes y sus propuestas, para crear una agenda legislativa que presentará en el Congreso de la Unión.

Añadió que buscará recuperar los programas, los apoyos sociales que fueron quitados por el actual gobierno federal, señaló que en lugar de quitar la corrupción que imperaba en dichos programas, el gobierno apostó por quitarlos, afectando así a millones de mexicanos y mexicanas, principalmente a las mujeres.

