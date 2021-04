Imprimen a tamaño real y lucran con fotografía del ex edil de Tuxtepec Fernando Dávila, fallecido por Covid

-Se difundieron imágenes donde la Fundación que él fundó acude a una comunidad con la imagen impresa en tamaño real.

-Le agradecieron a la familia con el mensaje: “Vamos a ganar”, con relación a las elecciones a la presidencia municipal.

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 8 de abril de 2021.- A poco más de ocho meses de su fallecimiento por Covid-19, el ex edil de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila regresa a las comunidades, pero ahora por medio de una impresión tamaño real que sus familiares y Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan (Fhucup) realizaron y regalaron.

De acuerdo con la difusión de las imágenes en redes sociales, que comenzó este miércoles, la figura del edil posa con personas de una localidad y con personal de la Fhucup A.C., la cual él creó hace 10 años.

Las imágenes se comparten junto con un texto en el que las personas agradecieron la impresión y reiteraron el apoyo a la familia del difunto para el proceso electoral de este año, en el que María Luisa Vallejo, viuda del ex edil, es candidata a la presidencia de Tuxtepec por el partido Nueva Alianza.

En una de las fotografías se exhibe la figura impresa de Bautista Dávila entre un grupo de mujeres que portan cubrebocas. Al frente una mesa llena de piñatas. En otra, junto a tres personas más, en la que aparentemente realizaron la entrega de muletas.

En el texto se indica: “Ahora continuará su legado la gran señora María Luisa de Dávila porque así él se lo dijo a doña Gina –hermana del ex edil- en el sueño”.

Y también dice: “Le pese a quien le pese vamos a ganar y en los próximos años no solo vamos a tener una imagen sino una estatua como él se lo merece. Gracias familia Dávila”.

Fernando Bautista falleció el 16 de julio de 2020 a consecuencia del Covid-19, luego de permanecer por un mes internado en una clínica en Veracruz.

El perfil donde se publican las imágenes también ha realizado diversas publicaciones contra el edil actual de Tuxtepec, Noé Ramírez, quien como suplente de Dávila ocupó el cargo y ahora busca la reelección por el partido Movimiento Ciudadano.

