Importante dar continuidad a proyecto de la 4T para consolidar el cambio en el país: Daniel Gutiérrez

-El candidato a Diputado Federal por la coalición “Juntos hacemos historia” en el distrito 10, dijo que con la vacunación se busca ir reactivando la economía.

Oaxaca, Oaxaca.- En estos primeros tres años de gobierno, se sentaron las bases para generar cambios importantes en el país, por ello se necesita dar continuidad a las reformas que se han hecho y así consolidar el proyecto de nación que impulsa el Presidente López Obrador, así lo manifestó el Candidato a Diputado Federal de la coalición “Juntos hacemos historia” por el distrito 10 Daniel Gutiérrez Gutiérrez.

Señaló que con una política de austeridad se ha comprobado que los recursos públicos son suficientes para los programas y apoyos sociales que brinda el gobierno federal, dijo que durante la actual pandemia el país no se ha endeudado, la inflación está por debajo del tres por ciento, el precio del peso frente al dólar se ha mantenido y no se pedido préstamos para el gasto público.

Refirió que con el programa de vacunación, se busca que la economía se empiece a recuperar, mencionó que el Fondo Monetario Internacional manifestó que México crecerá un cinco por ciento y se generarán alrededor de dos millones de empleos, logrando así que el sector económico tenga un repunte, luego de las afectaciones que ha provocado la pandemia.

Daniel Gutiérrez agregó que el Congreso Federal aprobó 32 mil millones de pesos al gobierno federal para la compra de más de 170 millones de vacunas contra el covid, para garantizar que toda la población reciba este biológico de manera gratuita, aclaró que el atraso que se ha dado es por la alta demanda que tienen los laboratorios, sin embargo dijo que la vacunación no se ha detenido.

Finalmente dijo que otro detonante de la economía tanto en Oaxaca como en el país, es la construcción de los caminos a las cabeceras municipales, en el caso de la entidad comentó que la federación depositó al gobierno del estado una parte de los 2 mil 500 millones de pesos, para que se continúen con estos trabajos.

