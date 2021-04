Gratis, 500 pruebas de Covid 19 para colonos de Santa Lucía del Camino

-Fueron gestionadas y entregadas por la Fundación Pradillo

Redacción

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Pobladores de las 29 colonias de Santa Lucía del Camino y sus cuatro fraccionamientos, son beneficiados con 500 pruebas rápidas de Covid-19 donadas por la Fundación Pradillo, junto con 10 mil botes de gel y cubrebocas.

Desde el pasado mes de octubre, la Fundación Pradillo comenzó a gestionar apoyos con laboratorios e instituciones médicas para ser intermediario y poder llegar al mayor número de personas posibles.

Gracias a las gestiones de su presidente, el Mtro. Mario Luis Pradillo Sánchez, desde diciembre de 2020, comenzaron a entregar pruebas en las calles del municipio conurbado a ciudadanos que carecen de recursos para comprar una prueba Covid anticuerpos que tiene un costo promedio en el mercado de 600 pesos.

Las gestiones de la fundación Pradillo, entre gel, cubrebocas y pruebas, representan un ahorro mayor a 300 mil pesos, en beneficio de mismo número de familias.

¿Cómo obtener una prueba gratuita?

Mario Pradillo detalló que cualquier vecino puede acceder a una prueba gratuita, sólo tiene que escribir a la página de Facebook: https://www.facebook.com/fundacionpradillo y uno de los voluntarios se coordinara con la persona solicitante.

