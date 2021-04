En el PRD, militantes y candidatos no están obligados a promocionar el voto para el PRI

-Dijo que pese a esta decisión no habría confusión para quien este definido por el partido y en otros de los casos, las personas votarían por el candidato donde llevan la delantera por tener personas congruentes

El Presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Palencia Gregorio Bautista, reconoció el interés de impulsar su partido en este proceso electoral, sin necesidad de promocionar el voto al PRI, aunque vayan en Alianza, así lo dio a conocer al reunirse con militantes en el municipio de Valle Nacional.

Dijo que por los presedentes en contra, es casi imposible que la militancia del Sol azteca vaya a votar por el partido del Tricolor, aun así vayan por una Alianza, por lo que señaló que en muchos municipios, como en este caso Valle Nacional, prefieren ir solos que mal acompañados.

Pese a ir en Alianza con el PAN y el PRI, manifestó que no habría ninguna confusión en la militancia izquierdista para definirse por su partido, aunque dejo entre ver que ese problema sería para quien no comulga con ningún partido político.

En esa situación, mencionó que la indecision de algunos sectores los llevará a votar por el candidato sin importar el partido, por lo que dijo que ahi el PRD tambien lleva la ventaja, pues aseguró que su partido ha designado a candidatos con perfiles más enganchados a la misma ciudadanía.

Dijo además, que en en 85 municipios, va en Alianza con el PRI, en 19 en Alianza con otros partidos y el resto va en candidatura común sin necesidad de promocionar el voto por otro partido que no sea del PRD, pues mencionó que hay municipios donde la Alianza con el PRI es imposible, debido a las malas decisiones que cometieron en el pasado y que hoy la militancia izquierdista, no están obligando en votar por ese partido, pese a los acuerdos establecidos dentro de estos institutos políticos que buscarán obtener buenos resultados aun por separados.

