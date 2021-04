Detecta Jurisdicción Sanitaria, 10 casos de VIH en Tuxtepec

-Los casos positivos fueron captados en la campaña gratuita de detección de enfermedades VIH, Sífilis y Hepatitis “C” que realiza la Jurisdicción Sanitaria No3; aún continúa la jornada.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Jurisdicción Sanitaria 3 de los Servicios de Salud de Oaxaca, a través de la campaña de detección de enfermedades transmisibles, detectó 10 nuevos casos positivos de VIH en la ciudad de Tuxtepec, los cuales fueron notificados al CAPACITS para la atención necesaria.

La responsable de enfermedades transmisibles de la Jurisdicción Sanitaria de Tuxtepec, Nallely Donjaí Cruz, indicó que hasta este momento solo se han detectado casos positivos de VIH, con saldos blancos con relación a Sífilis y Hepatitis tipo “C”.

La responsable recordó la importancia de realizar este tipo de pruebas para la detección temprana de los padecimientos y aplicar los tratamientos correspondientes que ayuden a mejorar la salud.

Por lo que invitó a la población a realizarse la prueba gratuita en las instalaciones de la jurisdicción, ubicadas en calle Morelos entre Jesús Carranza y Libertad, con un horario de atención de 9:00 am a 15:00 horas de lunes a viernes.

Los resultados se entregan de 10 a 15 minutos de la toma de la muestra y en caso de resultar positivos en ese momento, son canalizados a las dependencias correspondientes para su seguimiento, también de forma gratuita.

Los tratamientos que posteriormente realiza el Capacit en Oaxaca tampoco generan costos y además de la atención médica también reciben atención psicológica y nutricional, para el desarrollo y medicación de su enfermedad.

En caso de que los aspirantes sean menores de edad, deben ser acompañados por el padre, la madre o tutor y de consentimiento de su realización.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario