Delfina Guzmán presenta denuncia ante el IEEPCO por violencia política en razón de género

-Esto luego de que fue removida de la coordinación del grupo parlamentario de Morena y de la presidencia de la JUCOPO.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de darse a conocer de manera oficial el nombramiento del Diputado Fredie Delfín Avendaño como nuevo Coordinador del grupo parlamentario de Morena y Presidnete de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, la ex coordinadora Delfina Guzmán presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) por el delito de violencia política en razón de género.

La legisladora dijo que el nombramiento de Fredie Delfín Avendaño como el nuevo coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, es un acto de misoginia y de violencia política en razón de género, por ello es que decidió presentar una denuncia ante la autoridad electoral.

Fue el martes cuando los diputados de Morena tuvieron una reunión para remover a Delfina Guzmán de la Coordinación del grupo parlamentario, el miércoles se firmó el acuerdo por la mayoría de los legisladores de Morena, por la tarde el Congreso del Estado sesionó en dónde se tomó protesta a Fredie Delfín como nuevo presidente de la JUCOPO, esto luego de una conferencia de prensa que dio para anunciar su nombramiento.

La sesión se llevó a cabo en una sede alterna, debido a que el recinto legislativo se encontraba tomado por habitantes de Santiago Atitlán, cabe mencionar que el hotel en dónde se llevó a cabo la sesión, fue el mismo en dónde Fredie Delfín anunció su nombramiento como nuevo coordinador parlamentario de Morena.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario