Covid-19 transformó hábitos en salud y cuidados de enfermedades respiratorias

-El jefe de salud del ayuntamiento de Tuxtepec, recordó a la población mantener cuidados frente a la pandemia

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La pandemia por covid-19 transformó los hábitos en los cuidados de la salud para la mayoría de la población, y en Tuxtepec no fue la excepción, donde las personas también comenzaron a atender de forma más inmediata un malestar respiratorio.

Así lo manifestó el jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez, quien agregó que al ser una ciudad calurosa era más común ver a las personas preocuparse por los padecimientos respiratorios en temporadas de frío, pero tras el covid ahora se registra todo el año.

En el Día Mundial de la Salud, el médico reconoció los cambios que en la comunidad se han registrado, pero recordó que hay que mantener las medidas sanitarias para proteger de cualquier padecimiento, principalmente del Covid, a los menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o colesterol alto.

Recordó a la población adulta mayor recién vacunada contra el Covid-19 en Tuxtepec que la primera dosis no es garantía de inmunidad, pues falta una segunda aplicación.

Agregó que por la reciente temporada de calor aumenta también las enfermedades gastrointestinales, por lo que hizo un llamado para mantener el lavado y desinfección adecuada de los alimentos y cocinarlos bien.

