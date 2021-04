Con manifestaciones y bloqueos, buscan pobladores de Ozumacin que Gobierno atienda conflicto

-Señalaron que mientras no haya respuestas, los funcionarios públicos seguirán retenidos en ese lugar.

Alex Morales

Oaxaca de Juárez Oaxaca.- Habitantes de San Pedro Ozumacin se manifestaron este jueves frente al palacio del Gobierno en la capital del Estado, luego de que no se llegara a ningún acuerdo en la mesa de diálogo que sostuvieron este miércoles ante la Secretaría General de Gobierno, donde exigían mediante la intermediación de esta instancia que el edil del municipio de Ayotzintepec hiciera entrega de los recursos del Ramo 33 Fondo 3, Fondo 4 y del Ramo 28 que consta de más de 7 millones de pesos.

Frente a los medios de comunicación, señalaron que la manifestación continuará hasta que el Gobierno tome cartas en el asunto pues aseguran que no cederán en esta lucha que han emprendido en contra del presidente Víctor Mendoza Velasco, pues comentaron el edil se ha negado a contribuir en el desarrollo de su comunidad lo cual es una obligación como funcionario que fue elegido por el pueblo.

Comentaron también que la molestia de ellos, es que el presidente no ha dado la cara para resolver este problema y que solo ha mandado a sus funcionarios para tratar de intermediar, sin embargo esta situación solo ha complicado más el conflicto al exponer a estas personas, ya que 5 de ellos permanecen retenidos en San Pedre Ozumacin cumpliendo ya 72 horas y mencionan que ahí continuarán, hasta que haya respuestas por parte del presidente municipal o del Gobierno del Estado para resolver este conflicto.

Por otro lado, un grupo de personas decidieron bloquear la carretera 175 que une a la Cuenca del Papaloapan con la capital del Estado, como medida de presión ante la nula respuesta obtenida en la reunión sostenida este miércoles en la ciudad de Oaxaca, siendo en el kilómetro 63 a la altura de Puerto Eligio donde se mantiene este grupo de personas manifestándose.

