Asume diputado Fredie Delfín presidencia de la Jucopo en el Congreso de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de abril de 2021.- El diputado local Fredie Delfín Avendaño, asumió la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Oaxaca, en sustitución de la legisladora, Delfina Guzmán Díaz.

En Sesión Ordinaria desarrollada la tarde de este miércoles 7 de abril, en sede alterna avalada por la mayoría de las y los integrantes de la LXIV Legislatura local, el Pleno Parlamentario avaló el acuerdo de la Jucopo, por el cual se dio por enterada de la designación de Delfín Avendaño como Coordinador de Grupo Parlamentario de morena, y su integración como presidente de este Órgano de Gobierno.

Lo anterior en cumplimiento a lo decretado en el Artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establece que los integrantes de la Jucopo podrán ser sustituidos temporal o definitivamente, de conformidad con las reglas internas de los Grupos Parlamentarios.

Este cambio quedó sustentado en el acta de acuerdo emitido y avalado por la mayoría de los y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Dicho acuerdo, además designa para el periodo de abril a noviembre del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, a la legisladora Elena Cuevas Hernández, como Vice Coordinadora y al congresista Mauro Cruz Sánchez, como Vocero, ambos del Grupo Parlamentario.

El representante popular Fredie Delfín Avendaño, fungió durante los primeros dos años de Ejercicio Legal y parte del tercero, como presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

