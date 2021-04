Aplicaron más de 94 mil vacunas de influenza en la Cuenca; se logró la meta

-La Jurisdicción Sanitaria 3 indicó que sólo se registraron dos casos de influenza en la temporada invernal, lo cual es favorable para la comunidad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El titular de área de Enfermedades Transmitidas por Vector en la Jurisdicción Sanitaria Número Tres, Adair Axel Cruz Cruz, dio a conocer que tras concluir con la temporada invernal lograron aplicar más de 94 mil vacunas contra la influenza, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Explicó que en esta temporada que concluyó en marzo e inició en octubre, se aplicaron 94, 270 dosis, logrando con esto el 100% de las metas establecidas en toda la región, así mismo aseguró que en se confirmaron 2 casos de influenza en los últimos meses del año y en lo que respecta a los primeros de este 2021, solo hubo casos sospechosos.

De los más de 94 mil ciudadanos que se vacunaron no solo había grupos vulnerables, si no ciudadanía en general que decidió protegerse contra esta enfermedad viral.

Así mismo invitó a los ciudadanos a cumplir con sus esquemas de vacunación estipulados, ya sea desde los recién nacidos a los adultos mayores ya sea en los centros de salud correspondiente o en el módulo ubicado en la avenida Roberto Colorado, con la finalidad de tener todas las vacunas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario