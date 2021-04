Apagones, encharcamientos y diversos daños, saldo de granizada en Oaxaca de Juárez

-No se reportaron lesionados por la caída de granizo.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La fuerte lluvia con granizo que cayó la noche de este miércoles en la capital oaxaqueña y la zona conurbada, provocó inundaciones, apagones y encharcamientos en varios puntos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), además mencionó que no hubo personas lesionadas.

La lluvia y caída de granizo estuvo acompañada de relámpagos, los cuales provocaron apagones en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca, entre ellas la colonia reforma, por este temporal, la CEPCO activó su plan de ayuda a la población, ya que se recibieron llamadas de que había algunas casas a las que se les metió el agua.

Fueron alrededor de 20 puntos en dónde hubo encharcamientos, provocando que algunos vehículos quedaran atrapados, en otros lugares el agua brotó de las alcantarillas, en algunos casos estas aguas entraron en varias viviendas, principalmente en colonias populares de la capital oaxaqueña.

Algunas de las colonias y agencias afectadas fueron: la segunda sección de la agencia Guadalupe Victoria, las colonia Arboledas, la agencia Donají, los Fraccionamientos San José La Noria y Trinidad de las Huertas, el Parque del Amor, el Periférico, las calles Cuauhtémoc, 21 de Marzo y Rayón, entre otros.

Los brigadistas de Protección Civil atendieron cinco reportes por alcantarillas obstruidas, uno en la carretera antigua a Monte Albán, a un costado del panteón, calles Álamos de la colonia Reforma y Eclipse 70 del Centro Histórico, así como en el Fraccionamiento Lomas de San Juan y la calle La Soledad de San Martín Mexicapam.

También atendieron llamados ciudadanos por la caída de ramas de árboles en la agencia de Pueblo Nuevo, así como del incendio de un pino en Santa Anita y la caída de un árbol en el Fraccionamiento San José La Noria.

Comentarios

