66 años de prisión para feminicida, en la zona Mixe

-De acuerdo con la causa penal 337/20218, el 11 de agosto de 2018, la víctima se encontraba en su domicilio, cuando fue atacada por el imputado con un arma de fuego.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de abril de 2021.- Comprometida con la resolución de casos de muertes violentas de mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo sentencia condenatoria de más de 66 años de prisión contra el masculino R. R. A., por el delito de feminicidio en agravio de C. M. C., cometido en agosto de 2018, en jurisdicción de San Juan Cotzocón, Mixe.

De acuerdo con la causa penal 337/20218, el 11 de agosto de 2018, la víctima se encontraba en su domicilio particular ubicado en inmediaciones de la localidad de Jaltepec de Candayoc, perteneciente al referido municipio, cuando fue atacada por el imputado con un arma de fuego (escopeta), privándola de la vida.

Después de realizar las diligencias por parte de la Fiscalía General, a través de investigación de campo, entrevistas y dictámenes desarrollados por un equipo multidisciplinario, se obtuvieron las pruebas que permitieron esclarecer los hechos y acreditar la responsabilidad del imputado, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra R. R. A., imponiéndole la pena de 66 años y ocho meses de prisión, así como una multa y reparación del daño por un monto superior a los 483 mil pesos.

A través de estas acciones, la Fiscalía General reitera en los hechos su firme compromiso de no permitir actos impunes que atenten contra los derechos e integridad de las mujeres, aplicando todo el peso de la Ley a quienes cometen estos delitos.

FOTO: Ilustrativa

Comentarios

