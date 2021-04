Violencia familiar el delito más denunciado en 2021 en la Cuenca; son más de 100

-Los delitos que siguen son el de delitos sexuales y robo a negocios.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La vicefiscalía de la Región de la Cuenca del Papaloapan ha iniciado en el primer bimestre de este 2021, más de 100 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, siendo el más denunciado en los primeros meses.

A través del reporte de carpetas iniciadas por unidad administrativa en el mes de enero se contabilizaron 54 carpetas de investigación por violencia familiar, y en el mes de febrero fueron 50, lo que suma 104 carpetas en estos dos primeros meses del año y lo que presenta alrededor de un 25% del total de las carpetas iniciadas.

Los que siguen en esta lista son el de delitos sexuales, en donde se iniciaron 24 carpetas de investigación, 11 en el mes de enero y 13 en el mes de febrero. Otro de los delitos que más se denunció fue el de robo a negocios con igual número de carpetas de investigación y fueron 17 en enero y 7 más en febrero.

Los homicidios culposos suman 18 carpetas de investigación en este bimestre 7 en enero y 11 en febrero; el robo a transeúntes contabilizó además 18 carpetas. En lo que respecta a los homicidios dolosos en este bimestre se reportan 12, 7 en enero y 5 en febrero.

Otros de los delitos por los cuales se iniciaron las carpetas y que se han presentado en menor número fueron un homicidio doloso contra una mujer, pero también hubo casos de los secuestros, extorsiones, robos a casas habitación.

Estas carpetas son iniciadas cuando las personas deciden denunciar.

