Suman dos las funcionarias municipales retenidas en Ayotzintepec; pobladores exigen recursos

-Primero, el lunes por la tarde, fue la regidora de Educación y después la tesorera; sus liberaciones dependen de las negociaciones en mesa de dialogo ante la SEGEGO entre pobladores, autoridades auxiliares y la autoridad municipal.

Yuri Sosa

San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.- La regidora de Educación del ayuntamiento de Ayotzintepec, Ninfa María Salas, sigue retenida en la comunidad de San Pedro Ozumacín, donde también fue privada de su libertad la tesorera.

Las funcionarias fueron retenidas para presionar al presidente municipal, Víctor Mendoza Velasco, entregue recursos del ramo 33 y fondo 3.

La tarde del lunes los pobladores de San Pedro Ozumacín prohibieron a la funcionaria salir de la comunidad, pero no fue encarcelada, ni encerrada, aseguró el Coordinador de Atención Regional de Gobierno, Víctor Virgen.

Sin embargo, también fue retenida la tesorera, quien arribó a la comunidad la tarde del martes para tratar de conciliar con los pobladores y liberaran a su compañera, pero no lo logró y también fue detenida.

Ante la presión, los inconformes lograron que la Secretaría General de Gobierno les ofreciera una mesa de dialogo con el presidente Víctor Mendoza Velasco en la capital del estado, donde este miércoles mantienen la reunión.

Los pobladores retuvieron a la regidora ante el incumplimiento del edil, quien desde el mes de diciembre firmó un acuerdo con la comunidad para hacer entrega de los recursos.

Son cerca de cuatro millones de pesos los que no se han comprado y están en riesgo de no recibir, a pesar que es de las comunidades más grandes de este municipio de la región, aseguraron los pobladores.

