Se rompe programa “Miércoles sin ambulantes en Oaxaca”

-Los comerciantes instalaron sus puestos en las calles de centro histórico de la capital

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Todo parece indicar que el programa “Miércoles sin ambulantes” se rompió, ya que este día los comerciantes informales instalaron sus puestos en las calles del centro histórico de la capital oaxaqueña, a diferencia de otras semanas en que estos puestos no se instalaban.

El programa de miércoles si ambulantes se inició a finales de la administración del ex Presidente Municipal José Antonio Hernández Fraguas, hoy candidato a Diputado Federal de la coalición “Va Por México” por el distrito 08 con cabecera en Oaxaca de Juárez.

A este programa no le dio seguimiento el actual edil Oswaldo García Jarquín, sin embargo después se retomó y en el inicio de la pandemia los comerciantes ambulantes se retiraron de las calles, semanas después se reinstalaron bajo el argumento de que necesitaban generar ingresos para sus familias, ya que las autoridades no los apoyaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario