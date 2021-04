Locatarias del mercado de Juchitán, piden a Murat apoyo para comprar mercancía

–Señalan que la mercancía que tenían fue consumida en el incendio del 16 de marzo

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de comerciantes de mercado central de la ciudad de Juchitán de Zaragoza se manifestaron este miércoles en el zócalo capitalino frente a palacio de gobierno para pedir al gobierno del estado que los apoye con financiamientos para poder comprar mercancía, ya que la que tenían fue consumido en el incendio del pasado 16 de marzo.

Mencionaron que el gobierno municipal los apoyó con la rehabilitación de sus casetas, sin embargo no cuentan con recursos para comprar mercancía para poder venderla, es por ello que este miércoles se trasladaron a la capital oaxaqueña para pedir el apoyo del gobierno del estado y así poder retomar su actividad comercial.

Una de las comerciantes dijo que todo el calzado que vendía en su local se quemó en el incendio y ahora a pesar de que ya cuenta con una caseta nueva, no tiene dinero para invertir en comprar mercancía, en la misma situación se encuentran todos los comerciantes que resultaron afectados en el incendio del pasado 16 de marzo.

Señalaron que el gobierno municipal los apoyó con la rehabilitación de sus casetas, sin embargo no cuenta con los recursos para apoyar a los 41 comerciantes que resultaron afectados por el siniestro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario