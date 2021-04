Habitantes de Atitlán toman sede del Congreso Oaxaca, exigen reconocimiento de autoridades

-Denuncian que la SEGEGO quiere imponerles un administrador, a pesar de que el IEEPCO validó a parte de sus autoridades

Mario Romero

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Santiago Atitlán se manifestaron este miércoles en la sede del Congreso del Estado para exigir que se reconozcan a sus autoridades, ya que no aceptan que se les nombre un administrador, los pobladores llegaron desde las siete de la mañana al recinto legislativo e instalaron un plantón en los accesos.

Exigen que se reconozcan a las autoridades que resultaron electas el pasado 27 de noviembre de 2020, además señalan que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) no está respetando sus usos y costumbres, al querer imponer a un administrador, y es que los manifestantes argumentan que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ya había acreditado a parte de las autoridades, aunque la SEGEGO no respeta esta decisión.

También exigen que el dirigente de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio saque las manos del conflicto y del municipio, en su manifestación en el Congreso del Estado, reclamaron al Diputado Saul Cruz de no hacer nada para solucionar el conflicto, incluso dijeron que no tiene calidad para legislar a favor del municipio.

Por último dijeron que en caso de que no haya una respuesta favorable a sus peticiones, podrían realizar bloqueos en varios puntos de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cabe mencionar que por este bloqueo es posible que la sesión programada para este miércoles se suspenda, ya que están bloqueados todos los accesos al Congreso.

