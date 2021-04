Vandalizan espectacular montado contra “marchemos juntos” en Tuxtepec

-Los espectaculares fueron colocados este martes y al final, todas tienen la frase “No Heee”.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes fueron colocados unos espectaculares contra los aspirantes a la presencia municipal de Tuxtepec, sin embargo el espectacular que tiene la leyenda “Marchemos Juntos” fue vanzalizado.

Los espectaculares fueron colocados en diversos puntos del municipio, todos dirigidos contra los aspirantes a la presidencia municipal, uno de éstos que estaba colocado en el boulevard 4 carriles y decía “Que los Corruptos MARCHEN JUNTOS solo cuando hay elecciones”, le prendieron fuego sin que se dañara en su totalidad.

Otros de los espectaculares que colocaron fueron “Si no cumplió con Chiltepec, menos va a cumplir con Tuxtepec” otro más decía “que ¡no te engañen! Los de Abajo son millonarios; todos terminaban con la frase NO …HEEE.

Esto es parte de la guerra sucia que ya existe entre quienes ya levantaron la mano para buscar la presidencia de Tuxtepec, y que se da a pesar de que aún no inician las campañas electorales.

