Contratación y pago de trabajadores, es responsabilidad de Secretaría de Finanzas de dirigencia nacional: CEE de Morena en Oaxaca

-Afirmaron que harán todo lo posible para cumplir con el pago de los trabajadores y llevarán hasta las más altas instancias este caso.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que la manifestación de un grupo de personas que trabajó para Morena en el proceso de registro de candidatos, la dirigencia estatal informó por medio de un comunicado que atendieron a este grupo de personas, a quienes les informaron que no tienen la facultad de contratar y pagar a personal.

En el documento se detalla que la contratación y pago le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del partido, sin embargo le comunicaron a los ex trabajadores que están haciendo las gestiones para que garantizarles el pago correspondiente a cada uno de ellos.

El documento finaliza diciendo: “Que no quede duda, el CEE de Morena Oaxaca hará todo lo posible para cumplir con el pago de los trabajadores y llevará hasta las más altas instancias del partido, la voz de quienes hoy se manifestaron”.

Cabe recordar que este martes este grupo de ex trabajadores llegó a la sede del partido para exigir el pago que se les prometió cuando les ofrecieron laborar en el partido, hay quienes aseguran que les prometieron un pago de 300 pesos diarios.

