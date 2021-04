Continúan los contagios por COVID-19, se registran 202 casos nuevos

-Reporta Oaxaca 20 nuevos hospitalizados por el coronavirus, hay un total de 157

-Se registraron 65 municipios con contagios nuevos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indicaron que en las últimas 24 horas se hospitalizaron a 20 nuevos pacientes positivos a COVID-19, para un total de 157 personas que se encuentran internadas por presentar complicaciones por la enfermedad.

Durante el informe diario de la emergencia sanitaria, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la institución, Argelia Julián Aquino, señaló que este 6 de abril, Oaxaca reportó seis hospitales al 100 % de su capacidad, así como 44 mil 063 casos acumulados de la patología infecciosa, tres mil 261 defunciones, 286 contagios activos y 40 mil 516 personas recuperadas.

De igual forma, sostuvo que son 202 casos nuevos notificados en la última jornada, distribuidos en 65 municipios, siendo los que mayor número presentaron: Oaxaca de Juárez con 45, San Juan Bautista Tuxtepec con 20, Santa Lucía del Camino con 13, Cosolapa con 10, San Sebastián Tutla con seis, así como la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Atzompa con cinco, respectivamente; el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Julián Aquino refirió que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 30 mil 148 acumulados y mil 727 defunciones, Istmo tres mil 618 y 524 decesos, Tuxtepec dos mil 849 y 335 muertes, Costa dos mil 185 y 224 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 728 y 312 defunciones, Sierra mil 535 y 139 fallecimientos.

Respecto a las tres mil 261 muertes -ocho más que el corte epidemiológico de ayer- el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 541, 731, 478 respectivamente. Por sexo, el 64.7% eran hombres y el 35.3% mujeres.

Agregó que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada de la entidad: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

Finalmente, la funcionaria convocó a la población a continuar con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, ventilar los espacios cerrados, así como evitar salidas y reuniones innecesarias.

Comentarios

