Carentes las propuestas de candidatos en relación al medio ambiente, asegura ECAFFS

-Pidió a los candidatos tener propuestas reales que ayuden al medio ambiente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Carencias de propuestas de manera general, pero más en el tema del medio ambiente, dijo el Presidente de ECAFFS Lázaro Ramón Cruz Ferreti, en el marco del inicio de las campañas a diputados federales, por lo que hizo un llamado para que abanderen propuestas reales en torno al medio ambiente.

Aseguró que los temas ambientales están en segundo, tercero y último término, “no se han hecho acciones o propuestas entre los candidatos”, por lo tanto ellos como asociación ambientalista empezarán una campaña enfocada a los ciudadanos con la pregunta ¿Tu candidato que ha hecho por el medio ambiente?, lo que ayudaría a que los candidatos piensen en el medio ambiente.

Aunque está campaña que piensan impulsar va ser para todos los candidatos, dijo que también estarán al pendiente de quienes van a acompañar a los candidatos a presidentes municipales, para hacer las propuestas enfocadas en el medio ambiente.



Como asociación, dijo que llevan 3 años trabajando a favor del medio ambiente y que seguirán trabajando, por lo tanto espera que sean más los que se sumen con propuestas que sí se realicen.



En cuanto a la guerra sucia que ya inició entre los aspirantes a la presidencia municipal, dijo que deberían de dejar de darse “con el sartén” y aprovechar el tiempo en propuestas

