Aarón Díaz promociona destinos turísticos de Oaxaca

-A través de “Reconexión México” dará a conocer parte de la costa oaxaqueña

David Higareda

El actor Aarón Díaz a través de “Reconexión México”, se encuentra visitando importante destinos turísticos de México con el objetivo de promocionar todo estos lugares.

En esta ocasión, hace algunos días, Aarón estuvo de visita en la costa oaxaqueña, especialmente en Santa María Tonameca; donde grabó varios videos y se hicieron distintas sesiones de fotografías para el documental, teniendo como escenario las playas de San Agustinillo, laguna de Ventanilla, Mazunte y Cometa.

Las imágenes serán publicadas en próximos días en distintas redes sociales del actor y de “Reconexión México

Mientras tanto, en las fotografías que se filtraron, se pudo ver a Aarón Díaz muy feliz de haber conocido las playas oaxaqueñas y a la vez compartiendo algunos momentos con varios personas.

Las autoridades de Santa María Tonameca agradecieron a toda la producción por haber realizado las grabaciones para promocionar este destino turístico.

